Hate für Werbung auf Events: Cathy Hummels ist es egal!

Seit einigen Jahren veranstaltet Cathy Hummels (36) regelmäßig Selfcare-Events für Frauen. Allerdings muss die Ex-Frau von Mats Hummels (35) für diese immer wieder Kritik wegen vorgeworfener Werbezwecke einstecken. Im Interview mit RTL verrät die Blondine nun, wie sie zu den Negativstimmen steht. "Ich polarisiere und hin und wieder polarisiere ich auch gern. Die einen mögen mich, die anderen mögen mich nicht so gern", erklärt die Mutter eines Sohnes und stellt klar: "Ich habe eine Meinung, ich habe eine Persönlichkeit und bleibe immer ich selbst."

Erst Ende Februar löste die 36-Jährige einen regelrechten Shitstorm aus. Auf Instagram warb sie für ihr Kinderkochbuch – und zwar oben ohne! Auch da machte Cathy bereits deutlich, dass sie mit dem anzüglichen Foto bewusst provozieren wollte. "Wisst ihr was? Ich wollte genau diese Diskussion!", wandte sie sich an ihre Follower und trotzte den Kritikern: "Ihr könnt mich so anfeinden, wie ihr wollt und mir auch schreiben, was ihr wollt. Am Ende geht es mir um die Message und die Message ist: Zucker macht krank."

So oder so ist Cathy eine viel beschäftigte Frau: Sie ist nicht nur Unternehmerin, Influencerin und Model, sondern auch Moderatorin. Bei der Berlin Fashion Week im Juli 2013 arbeitete sie als Reporterin für ProSieben. Seit Juli 2020 präsentiert Cathy die Realityshow Kampf der Realitystars. Im September des gleichen Jahres ersetzte sie Jana Ina Zarrella (47) bei Love Island.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Ex-Spielerfrau

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

