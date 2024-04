Pechsträhne: Cathy Hummels wird gehackt und verliert Handy

Eigentlich will die Moderatorin Cathy Hummels (36) im Urlaub in Miami nur entspannen. Doch daraus wird scheinbar erst mal nichts. "Also gerade ist bei mir irgendwie der Wurm drin", gesteht die Ex-Frau von Mats Hummels (35) in ihrer Instagram-Story. Erst wurden nämlich Cathys Kreditkarten gehackt. "Es wurde Phishing auf meinem Bank-Account betrieben", erläuterte die Influencerin. Doch damit ist wohl nicht genug. Nun verliert die Unternehmerin auch noch ihr Handy. Frustriert erzählt sie: "Erst Phishing und jetzt verliere ich heute mein Handy. Keine Ahnung, ob das der Jetlag ist..." Ihren Fans berichtet die ehemalige Spielerfrau, dass sie eigentlich sogar einen iPhone-Tracker habe. "Der wurde heute aber das letzte Mal vor drei Stunden aktualisiert", erzählt sie geknickt.

Einige Zeit später meldet sich Cathy dann erneut bei ihren Fans: Offenbar nimmt die Pechsträhne dennoch ein überraschendes Ende. Freudestrahlend teilt die Autorin in ihrer Instagram-Story mit: "So ihr Lieben, wisst ihr, was das Beste ist? Ich habe mein Handy wiedergefunden!" Ihr Telefon wurde zum Glück nicht geklaut – sie habe es lediglich im Fitnessstudio liegen gelassen. "Ich habe einfach alles abgeklappert, wo ich war, und habe es dann dort wiedergefunden", berichtet die Kampf der Realitystars-Moderatorin erleichtert.

Erst vor zwei Monaten hatte Cathy schon einmal Ärger: Ihr rosafarbenes Auto wurde demoliert. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich bin am Samstag mit meinem Auto gefahren und habe dann festgestellt, dass der Spiegel hängt", erklärte die 36-Jährige damals im Interview mit RTL. Bei genauerem Hinsehen hätte sie dann jedoch noch weitere Mängel bemerkt. "Ich habe festgestellt, dass der Seitenspiegel wirklich komplett nur noch am Kabel hängt und dadurch, dass er keine wirklichen Kratzspuren hatte am hinteren Teil des Spiegels, war die Schlussfolgerung, dass er abgetreten worden oder eben bewusst rausgerissen worden ist", berichtete sie genervt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Ex-Frau von Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels

