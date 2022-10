In zwei Tagen: Carly Simon verlor Schwestern Joanna und Lucy

Carly Simon muss einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. In den 60er-Jahren wurde sie zusammen mit ihrer Schwester Lucy durch die Gruppe The Simon Sisters bekannt. Zusammen begeisterten sie mit gefühlvoller Folkmusik, als Solo-Künstlerin gewann sie sogar einen Oscar. Mit Joanna Simon ist ein weiteres musikalisches Talent Teil der Familie, denn sie feierte Erfolge als Opernsängerin. Doch jetzt musste Carly sich von ihren beiden Schwestern verabschieden – und das in kürzester Zeit.

Mehreren Berichten zufolge, unter anderem von Deadline, verlor Carly ihre Schwestern diese Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Lucy, die nach den Simon Sisters vor allem als Komponistin bekannt war, starb am Donnerstag nach langem Kampf an einer Brustkrebserkrankung. Joanna sei an Schilddrüsenkrebs erkrankt und erlag diesem Leiden nur einen Tag zuvor. Joanna soll in einem Krankenhaus in Manhattan, umgeben von ihrer Familie, mit 85 Jahren eingeschlafen sein. Die drei Jahre jüngere Lucy starb in ihrem Haus im Bundesstaat New York. Der jüngste der Simon-Geschwister, Peter Simon, starb bereits 2018 mit 71 Jahren an einem Herzstillstand infolge einer Krebserkrankung.

Lucy war als Songwriterin und Komponisten vor allem an Broadway-Produktionen beteiligt. Dort etablierte sie sich 1991 durch das Musical "The Secret Garden", das ihr sogar einen Tony-Award in der Kategorie "Beste Originalmusik" einbrachte. Ihre Schwester Joanna war als Opernsängerin mindestens genauso erfolgreich. Ihr Debüt fand 1962 an der New York Opera statt und seitdem sag sie ihre Arien in der ganzen Welt.

Anzeige

Getty Images Carly Simon, Sängerin

Anzeige

Getty Images Opernsängerin Joanna Simon im April 2007

Anzeige

Getty Images Lucy Simon und ihre Schwester Carly Simon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de