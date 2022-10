Große Trauer um Cormac Roth: Sohn von Tim Roth verstorben

Große Trauer um Cormac Roth! Der Sohn von Schauspieler Tim Roth (61) gab bereits zuvor auf seinen sozialen Medien bekannt, dass bei ihm im November 2021 Keimzellenkrebs der Stufe 3 diagnostiziert wurde. Dennoch versuchte er, stets positiv zu bleiben und sich von der Krankheit nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Cormac war Absolvent des Bennington College und ein talentierter Gitarrist, Komponist und Produzent. Nun ist er am 16. Oktober gestorben.

Seine Familie veröffentlichte über Variety eine Erklärung, in der es heißt: "Er war ein wildes und elektrisches Energiebündel und sein Geist war erfüllt von Licht und Güte. So wild er auch war, Cormac war auch die Verkörperung der Freundlichkeit. Eine sanfte Seele, die so viel Glück und Hoffnung zu den Menschen in seiner Umgebung brachte". Hinzu fügten sie: "Die Trauer kommt in Wellen, ebenso wie die Tränen und das Lachen, wenn wir an diesen wundervollen Jungen in den 25 Jahren und zehn Monaten denken, in denen wir ihn kannten. Wir lieben ihn. Wir werden ihn bei uns tragen, wohin wir auch gehen."

Auf seinen sozialen Medien teilte er bereits seine schmerzhafte Diagnose. "Das Leben ist ein Chaos und es ist viel zu kurz, darüber traurig zu sein", schrieb er auf Instagram. Der junge Musiker hinterlässt seine Eltern, Tim und Nikki Roth, und seinen Bruder Hunter.

ActionPress Tim Roth und sein Sohn Cormac bei einer Premiere

ActionPress Cormac und Tim Roth

ActionPress Cormac mit seinem Vater Tim Roth

