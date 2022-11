"Batman"-Stimme Kevin Conroy stirbt im Alter von 66 Jahren

Die Filmwelt trauert um Kevin Conroy. Der US-Amerikaner entdeckte schon früh seine Leidenschaft fürs Schauspiel. Nach seinem Studium spielte er zunächst im Theater, ab 1985 war er auch in Film und Fernsehen zu sehen. Den meisten Menschen dürfte er jedoch eher durch seine Arbeit als Synchronsprecher bekannt sein: Kevin lieh dem berühmten Comic-Helden Batman in den Verfilmungen seine Stimme. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: Der gebürtige New Yorker ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Das teilte seine Synchronsprecher-Kollegin Diane Pershing in einem Facebook-Statement mit. "Unsere geliebte Stimme von Batman, Kevin Conroy, ist gestern gestorben. [...] Er wird nicht nur von den Darstellern der Serie, sondern auch von seinen zahlreichen Fans auf der ganzen Welt schmerzlich vermisst werden." Kevin soll schon länger krank gewesen sein. Angeblich hatte er Krebs – ob er an den Folgen der Krankheit gestorben ist, ist allerdings nicht bekannt.

Im Netz haben sich bereits eine Reihe von Fans zu Kevins Tod geäußert. Viele von ihnen hatte er seit ihrer Kindheit mit seiner Stimme begleitet. "Die 'Batman'-Stimme, mit der ich aufgewachsen bin und mit der ich weiter aufwachsen werde. So ein talentierter Kerl und eine absolute Legende", trauerte zum Beispiel ein Twitter-User.

Getty Images Kevin Conroy, Schauspieler

Getty Images Kevin Conroy im Juli 2014 in San Diego

Getty Images Kevin Conroy, Synchronsprecher

