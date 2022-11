Vor Unglück: Daniel Aminati feierte noch mit Rainer Schaller

Daniel Aminati (49) trauert um seinen guten Freund Rainer Schaller (53)! Der McFit-Gründer stürzte am 21. Oktober mit seiner Familie in seinem Privatjet nahe der Küste von Costa Rica ab. Am vierten November wurde dann die traurige Nachricht publik gemacht: Rainer Schallers Leiche wurde geborgen. Im Netz nahmen daraufhin zahlreiche Promi-Freunde Abschied – darunter auch Daniel Aminati. Der blickt jetzt auf sein letztes Treffen mit Rainer zurück!

In Gedenken an den 53-Jährigen widmete Daniel ihm nun rührende Zeilen auf Instagram: "Ein lieber Freund und Herzensmensch ist leider von uns gegangen", schrieb der Moderator. Erst Anfang des Jahres hätten seine Frau Patricia und er den "großartigen Mann, Visionär und erfolgreichen Unternehmer" auf seinem Anwesen auf Mallorca besucht, um gemeinsam Rainers Geburtstag zu feiern. "Und genau dort wollten Patrice und ich nächstes Jahr in seiner Kapelle heiraten", offenbarte der 49-Jährige bedrückt.

Vor einigen Wochen musste Daniel erst den Tod seiner Schwester Deborah verkraften. Dazu schrieb der frischgebackene Papa auf Instagram: "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Sie starb in Westafrika mit nur 46 Jahren." Damals soll ihm auch sein Freund Rainer in seinen dunkelsten Stunden Trost geschenkt haben.

Getty Images Rainer Schaller

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Moderator

