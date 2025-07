Diese Stars sind in Amira Aly und Christians Quizshow dabei

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) wagen sich an ein neues Abenteuer im Fernsehen: Sie sind die Gastgeber der unterhaltsamen Show "Die dümmsten Prominenten Deutschlands", die ab September bei ProSieben und Joyn starten wird. Wie Bild erfahren haben will, stehen nun die ersten Teilnehmer des Formats fest: Mit dabei ist Dolly Buster (55), die als Schauspielerin und Autorin prominente Bekanntheit erlangt hat. Auch Joe Laschet, Mode-Influencer und Sohn des Politikers Armin Laschet (64), sowie Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (✝45), nehmen an der Show teil.

Sie bekommen Konkurrenz von Nachrichtenprofi Marc Bator (52), der für die nötige Ernsthaftigkeit sorgen könnte, und Gloria-Sophie Burkandt (26), einem international erfolgreichen Model und Tochter von Markus Söder (58). Außerdem treten die Moderatorin Gülcan Kamps (42), Realitystar Calvin Kleinen (33) und Fußballikone Mario Basler (56) an. In der neuen Quiz-Sendung, die dem schwedischen Vorbild "Sveriges dummaste" folgt, treten die prominenten Gäste gegeneinander an, um sich in Kategorien wie Geschichte, Allgemeinwissen, Logik und Sportlichkeit zu messen. Doch hier ist das Ziel nicht, zu gewinnen – vielmehr wird derjenige, der die wenigsten Punkte sammelt, am Ende als "Deutschlands Dümmster" gekürt.

Amira Aly freut sich auf die Herausforderung, mit ihrem Partner Christian Düren ein Team zu bilden. Christian, selbst ein erfahrener Moderator, dürfte sich ebenfalls bestens in der Rolle als Gastgeber zurechtfinden. Für Amira ist es nicht der erste Schritt in Richtung Comedy und Unterhaltung. Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die sowohl Spannung als auch kuriose Momente bietet und die Gastgeber in einem neuen Licht präsentiert.

Anzeige Anzeige

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

Anzeige Anzeige

AEDT Dolly Buster, ehemalige Pornodarstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Bator, 2018