So lange muss K-Pop-Star Taeil wegen Vergewaltigung in Haft

Der frühere K-Pop-Star Moon Taeil (31), ehemaliges Mitglied der Band NCT, ist von der 26. Strafkammer des Zentralen Bezirksgerichts in Seoul zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Dies entschied das Gericht am Donnerstag, 10. Juli. Neben Taeil erhielten auch zwei weitere Beteiligte dieselbe Strafe. Das Gericht ordnete außerdem an, dass die drei Männer sich in ihren jeweiligen Wohnorten als Sexualstraftäter registrieren lassen und 40 Stunden an einem Schulungsprogramm zu sexualisierter Gewalt teilnehmen müssen, wie allkpop berichtete. Zudem wird den Verurteilten für die kommenden fünf Jahre jegliche berufliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen untersagt.

Die Straftat, für die Moon Taeil und seine beiden Komplizen nun verurteilt wurden, ereignete sich im Juni des vergangenen Jahres. Laut Gerichtsdokumenten vergingen sich die Beschuldigten an einer Frau chinesischer Herkunft, die zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert war. Während des Prozesses hatten alle drei Angeklagten das Vergehen eingeräumt – zum Entsetzen der Fans weltweit. Aufgrund der Schwere der Tat verhängte das Gericht auch sofortige Haftbefehle mit folgender Begründung: "Es besteht Fluchtgefahr, da die Angeklagten eine Freiheitsstrafe erhalten werden."

Privat und beruflich hatte Taeil schon deutlich früher Konsequenzen gezogen. Der einstige Star einer der populärsten K-Pop-Bands, die 2016 mit sieben Mitgliedern debütierte, entschied sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe, das Rampenlicht hinter sich zu lassen. Laut seinem Rechtsbeistand hatte er nicht nur mit den Behörden kooperiert, sondern sich auch um eine außergerichtliche Einigung mit dem Opfer bemüht. Sein Rückzug aus der Öffentlichkeit markierte eine plötzliche Wende in einer Karriere, die bis dato von internationalem Erfolg und einer Millionen-Fangemeinde geprägt war. Doch auch dieses Kapitel seines Lebens ist durch die aktuellen Entwicklungen nun endgültig abgeschlossen.

Getty Images Haechan, Jaehyun, Taeyong und Taeil, NCT-Stars

Arturo Holmes/ Getty Images North America Haechan, Jaemin und Mark von NCT Dream beim iHeartRadio z100's Jingle Ball, Dezember 2024, New York

