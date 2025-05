So offen geht Daniel Aminati mit Patrice' Krebserkrankung um

Die Heilungschancen für Patrice Aminatis Krebserkrankung stehen schlecht. Die Influencerin befindet sich inzwischen in palliativer Behandlung. Für ihren Mann Daniel Aminati (51) ist dies schwer zu verarbeiten. In seiner Instagram-Story erinnert sich der "taff"-Moderator nun an einen Film, den er vor Jahren gesehen hat. Darin erklärte die Hauptfigur: "Es muss gelebt werden, egal wie!" Für den Fernsehstar ist dies eine Stütze: "Das drückt genau das aus, was in unserem Leben passiert. Es ist immer irgendetwas und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen."

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren kämpft Patrice gegen den Krebs. Für ihre Familie ist dieser Zustand deshalb fast schon normal geworden. "Ich will nicht sagen, dass wir uns daran gewöhnt haben, aber irgendwie auch doch. [...] Meine Frau ist wahnsinnig stark. Sie hatte letzte Woche Bestrahlungen, sie hat diese Woche wieder Bestrahlungen und fühlt sich aber soweit ganz gut", berichtet Daniel im Netz und macht deutlich: "Wir glauben, dass wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen und wir lassen keine anderen Gedanken zu."

Erst vor wenigen Tagen hatten Patrice und Daniel in einem gemeinsamen Gespräch mit Die Zeit über die Krebserkrankung gesprochen. Die 30-Jährige erklärte darin ganz deutlich: "Ich bin ja in palliativer Behandlung, Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar." Sie habe allerdings die Hoffnung, dass ein Medikament entwickelt werde, das ihr mehr Zeit mit ihren Liebsten schenkt.

