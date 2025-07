Schauspielerin Vanessa Kirby zeigt ihren Babybauch in Berlin

Die The Crown-Bekanntheit Vanessa Kirby (37) sorgte auf dem roten Teppich in Berlin für einen beeindruckenden Auftritt. Am Dienstag präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch bei einem Event für ihren neuen Film "The Fantastic Four: First Steps". Vanessa trug ein auffälliges schwarzes Maxikleid mit langen Ärmeln, das durch transparente Details und seitliche Cut-outs perfekt ihre Schwangerschaft unterstrich. Selbstbewusst und mit der Hand auf ihrem Bauch posierte sie vor den Kameras des Presse-Events.

Der bevorstehende Marvel-Film markiert die nächste große Etappe in Vanessas Karriere. Gemeinsam mit Pedro Pascal (50), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach spielt sie die Hauptrolle in dem zweiten Reboot des "Fantastic Four"-Franchise, das Ende des Monats Premiere feiert. Bereits Ende Mai hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft bei einem Auftritt beim CCXP MX Film Festival in Mexiko bekannt gemacht. Dort begeisterte sie in einem funkelnden, türkisfarbenen Kleid, das ebenfalls ihren Babybauch betonte.

Für Vanessa Kirby ist es das erste Kind. Vor zwei Jahren lernte die britische Schauspielerin ihren Partner, den ehemaligen Profi-Lacrosse-Spieler Paul Rabil, kennen. Im November 2023 zeigte sich das Traumpaar erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr kursierten dann Gerüchte über eine mögliche Verlobung. Diese Spekulationen bleiben unbestätigt. Doch trotzdem freuen sich Vanessa und Paul auf ihr neues Abenteuer als werdende Eltern.

Getty Images Vanessa Kirby beim "The Fantastic Four: First Steps"-Event in Berlin

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, und Joseph Quinn im Mai 2025

Getty Images Vanessa Kirby in Mexico im Mai 2025