Nach Auszug: So viel Kontakt haben Joelina und Danni Büchner

Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Joelina Karabas (25) für ihren Traumjob das gemeinsame Familienzuhause auf Mallorca verlassen wird. Um ihrer Leidenschaft, dem Fliegen, nachgehen zu können, zog es die Tochter von Daniela Büchner (47) zurück nach Deutschland – und zwar nach Hamburg. Im Promiflash-Interview lässt die Reality-TV-Bekanntheit den Auszug ihrer Tochter Revue passieren und berichtet: "Das war schon hart. So ganz loslassen – das fällt jeder Mama schwer. Aber ich bin mega stolz auf sie!"

Ein spontaner Besuch bei der Mama ist für Joelina damit nicht mehr so einfach drin. Um die Bindung nicht zu verlieren, greifen die beiden auf verschiedene Möglichkeiten zurück. "Wir telefonieren fast täglich. Wenn es passt, fliegt sie rüber oder ich rüber", verrät Daniela im Gespräch mit Promiflash. Joelinas neuer Lebensmittelpunkt in Hamburg mag auf den ersten Blick weit entfernt erscheinen, doch das Mutter-Tochter-Duo scheint jede Gelegenheit zu nutzen, um sich auch persönlich sehen zu können. So finden die beiden trotz der Distanz Wege, ihre enge Beziehung aufrechtzuerhalten.

Schon im vergangenen Jahr hatte Danni offen darüber gesprochen, wie schwer ihr der Auszug ihrer Tochter gefallen war. Im Gespräch mit RTL sagte die Auswanderin damals: "Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg. Ich vermisse sie schon sehr." Obwohl die TV-Bekanntheit Joelina natürlich bei ihrem Neuanfang unterstützt hatte, beschrieb sie die Trennung damals als besonders schmerzhaft: "Zurzeit ist es ganz schlimm mit dem Vermissen."

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" immer donnerstags ab 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina auf der Hochzeit von Lisha und Lou

Anzeige Anzeige

RTL II Daniela Büchner und ihre Kinder, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern