Daniel und Patrice Aminati rühren mit TV-Auftritt zu Tränen

Daniel Aminati (51) und seine Ehefrau Patrice Aminati berührten die Zuschauer der TV-Show "Immer wieder sonntags" mit einem äußerst emotionalen Auftritt. Während Daniel, bekannt aus der deutschen Unterhaltungswelt, seinen neuen Song "Komplizin" performte, wurde er am Klavier von Patrice begleitet. Der Auftritt fand im Europapark Rust statt, und obwohl es währenddessen in Strömen regnete, ließ sich das Paar von den unwirtlichen Bedingungen nicht beirren. Der Titel des Liedes war Programm: Mit Zeilen wie "Egal, was kommt, wir gehen da zusammen durch" zeigte das Paar eindrucksvoll Stärke und Zusammenhalt in einer schwierigen Lebensphase. Während des Auftritts richtete Daniel immer wieder liebevolle Blicke an seine Frau, küsste sie auf die Stirn und überbrachte ihre Botschaft mit großer Intensität. Der gemeinsame Moment wurde mit einem tosenden Applaus des Publikums gewürdigt.

Patrice erhielt vor etwa zwei Jahren die erschütternde Diagnose Hautkrebs. Vor rund einem Monat offenbarte die 30-Jährige, dass sich ihr Krebs im Endstadium befindet und sie mittlerweile palliativ behandelt wird. Die Krankheit überschattet den Alltag der Familie, doch die Aminatis haben sich entschieden, das Leben trotz allem zu feiern. "Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids", erklärte Daniel kürzlich in einem Interview mit Bild.

Daniel und Patrice heirateten 2022, wenige Monate vor der Geburt ihrer Tochter. Seit der Diagnose hat sich das Leben der kleinen Familie drastisch verändert, doch Patrice zeigt sich weiterhin kämpferisch. Ihre Tochter gibt ihr Kraft, und die enge Bindung zu Daniel ist im Kampf gegen die tückische Krankheit ebenso eine wichtige Stütze. Die beiden scheuen sich nicht, ihre Reise mit der Öffentlichkeit zu teilen und inspirieren damit zahlreiche Menschen, auch in schwierigsten Zeiten gemeinsam stark zu bleiben.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Daniel und Patrice Aminati, 2025

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly, 2024

