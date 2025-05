Daniel Aminati schwärmt von der Ehe mit seiner Frau Patrice

Daniel Aminati (51) hat sich auf Instagram mit emotionalen Worten an seine Follower gewandt und dabei offen über die Beziehung zu seiner Frau Patrice Aminati gesprochen. Anlass ist sein neuer Song "Komplizin", den der Moderator und Sänger seiner Ehefrau gewidmet hat. Mit dabei: jede Menge Gefühl und Dankbarkeit. Das Paar, das in letzter Zeit schwere Zeiten durchmachen musste, hielt trotz der erschütternden Diagnose von schwarzem Hautkrebs bei Patrice fest zueinander. Im Video schwärmte Daniel davon, wie besonders ihre Verbindung sei und dass sie "durch dick und dünn gegangen" seien.

Hinter den Kulissen sieht sich die Familie immer wieder Herausforderungen gegenüber. Nach der Hautkrebsdiagnose von Patrice musste die junge Mutter einige gesundheitliche Rückschläge einstecken. Trotzdem steht Daniel fest an ihrer Seite. Seine Worte spiegeln das wider: "In einer glücklichen Beziehung sein zu dürfen, ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, die man im Leben bekommen kann." Auch der Song "Komplizin" ist Ausdruck der tiefen Verbundenheit, die beide miteinander teilen. Für Daniel hat die Liebe zu Patrice etwas Magisches. "So was schweißt so was von zusammen und das ist vielleicht auch das große Glück am Pech", fasst der 51-Jährige seine Gefühle zusammen.

Daniel und Patrice sind seit April 2022 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter namens Charly. Die Eheleute zeigen nach außen immer wieder, wie sehr sie ihre Partnerschaft und das Familienleben schätzen. Daniel ist dafür bekannt, offen über persönliche Themen zu sprechen und nimmt seine Community gern auf dem Weg durch Höhen und Tiefen mit. Auch Patrice findet regelmäßig Worte des Dankes für den Zusammenhalt und die Unterstützung ihres Partners. Trotz der schwierigen Zeiten und der Sorgen um die Gesundheit beweisen die beiden, dass sie sich aufeinander verlassen können. Daniel bringt es in seinem Social-Media-Video auf den Punkt: Einen wahren "Partner in Crime" an der Seite zu haben, bedeute mehr als jeder Lottogewinn.

Promiflash Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly, 2024

