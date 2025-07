Jannik Kontalis verrät: Er hat Yeliz mehr geliebt als Gerda

In Jannik Kontalis Liebesleben wurde es in den letzten Jahren nicht langweilig. Erst kam der Content Creator mit der Make Love, Fake Love-Beauty Yeliz Koc (31) zusammen. Nach der Trennung führte er eine Beziehung mit der GNTM-Bekanntheit Gerda Lewis (32) und kam nach diesem Liebes-Aus dann wieder mit Yeliz zusammen. Heute ist Jannik Single und reflektiert in seiner Instagram-Story seine Ex-Beziehungen. Auf die Frage, ob er Yeliz mehr als Gerda geliebt habe, antwortet er eindeutig: "Ja, das habe ich aber auch schon mal öffentlich erwähnt."

Für den Prominent getrennt-Kandidaten scheint das kein Geheimnis zu sein. "Yeliz war die erste Person, die ich wirklich von ganzem Herzen geliebt habe", betont der Reality-TV-Darsteller. Ein Comeback mit Yeliz schließt Jannik trotzdem aus: "Das heißt aber nicht, dass es noch eine Zukunft für uns gibt. Für ihn sei Yeliz einfach diese eine Person, "die einen ganz besonderen Platz im Herzen hat, egal was passiert ist."

Jannik und Yeliz kämpfen derzeit Seite an Seite um den "Prominent getrennt"-Gewinn. Zwischen dem Ex-Paar wirkt, im Vergleich zu den anderen Kandidaten, alles sehr harmonisch. Doch auch zwischen Jannik und Yeliz kommt es zu Streitigkeiten. In der vergangenen Folge der RTL-Show schockierte Jannik mit einer Aussage: Er gab offen zu, an der Trennung von Yeliz Geld verdient zu haben – und zwar ganze 100.000 Euro. "Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast?", zeigte sich die Mutter einer kleinen Tochter fassungslos.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, ActionPress, Getty Collage: Jannik Kontalis, Yeliz Koc und Gerda Lewis

Anzeige Anzeige

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025