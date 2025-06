So eroberte Daniel Aminati das Herz seiner Ehefrau Patrice

Die Liebesgeschichte von Daniel Aminati (51) und seiner Frau Patrice könnte romantischer kaum sein. Sie begann, wie es heutzutage oft der Fall ist, auf Social Media. Der Moderator entdeckte das Profil der Unternehmerin auf Instagram und war von ihrem Klavierspiel fasziniert – also flatterte eine Botschaft in ihre Direktnachrichten. Patrice ließ ihn jedoch zunächst zappeln, antwortete erst nach einiger Zeit. Doch Daniels Durchhaltevermögen zahlte sich aus, und nach längerem Baggern schrieb sie endlich zurück. Ihr erstes Treffen führte die beiden in die wunderschöne Stadt Barcelona. "Diese Stadt ist für uns eine Insel der Glückseligkeit. Dort fing alles an. Vor der ersten Infusionstherapie flogen wir auch noch mal hin", schwärmt Daniel im Gespräch mit Bild.

In Barcelona begann ihre gemeinsame Reise, und seither konnten sie dort unvergessliche Momente miteinander teilen. So reisten sie auch vor Patrice' erster Infusionstherapie noch einmal dorthin, um Kraft zu schöpfen. Ihre Liebe wuchs schnell, und für die Designerin war nach ihrem ersten Treffen klar: "Daniel ist der Mann für mich." Der 51-Jährige selbst beschreibt die Beziehung als eine, die sich überraschend leicht anfühlte, fast magisch. Für ihn bedeutete Patrice das Familienglück, das er sich immer gewünscht hatte. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 und der Geburt ihrer Tochter Charly Malika führen die beiden ein harmonisches Familienleben.

Doch das Familienglück wurde auf eine harte Probe gestellt, als Patrice vor rund zwei Jahren die Diagnose schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt. "Ich bin jung, habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern. Meine Tochter ist für mich Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht", schilderte sie noch vor wenigen Tagen im Interview mit dem Newsportal. Trotz der schweren Krankheit, die inzwischen als nicht heilbar eingestuft wurde, zeigt Patrice bewundernswerten Kampfgeist und versucht, jeden Moment mit ihrer kleinen Familie zu genießen.

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Januar 2025

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati, Moderator, mit seiner Frau und seiner Tochter

