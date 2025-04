Daniel und Patrice Aminati sorgen im TV für Gänsehautmoment

Daniel Aminati (51) und seine Frau Patrice haben in der "Beatrice Egli Show" einen besonders emotionalen Moment geschaffen. Seit zwei Jahren kämpft die Liebste des TV-Moderators gegen den schwarzen Hautkrebs und wiederkehrende Metastasen. In der Talkrunde ließen die beiden ihre schwere Zeit Revue passieren. "Als die Diagnose kam, war unsere Tochter acht Monate alt. Ich wusste nicht, kommt meine Frau morgens aus dem Bett oder nicht aufgrund der Medikation", berichtete Daniel. Das Thema Tod sei für ihn und seine Frau so präsent gewesen, dass er sich hinten anstellte – so trat er auch beruflich kürzer. "Ich habe versucht, mein Ego hinten anzustellen und habe gedient, und zwar meiner Frau und meiner Tochter", erklärte er dem Publikum und Host Beatrice Egli (36).

Patrice und Daniel wollten von Beginn an aufrichtig mit der schweren Krankheit umgehen. Bereits kurz nach Patrice' Diagnose teilten sie ihre Geschichte auf Social Media und beschönigten nichts. "Wir wollten nicht lügen, wollten ehrlich damit umgehen", erläuterte Patrice, die sich trotz der Herausforderung entschlossen zeigt. Mit ihren starken und ehrlichen Worten berührten die Eheleute die Zuschauer und auch Beatrice kämpfte mit den Tränen. Die Performance des Songs "Steh auf" zeigte einmal mehr, wie stark die beiden als Paar zusammenhalten – ihr Auftritt wurde zu einem emotionalen Höhepunkt des Abends.

Daniel und Patrice sind seit 2022 stolze Eltern ihrer Tochter Charly. Auch ihr gegenüber versuchen sie, transparent mit der Krebserkrankung umzugehen. "Wenn es meiner Liebsten nicht so gut ging, dann hat meine Frau auch gesagt: 'Heute ist Mama ein bisschen müde'", berichteten die beiden im März gegenüber Promiflash. Wenn es Patrice nicht gut gehe und sie im Bett bleibt, kümmert sich Daniel um ihr gemeinsames Kind. Dabei sei es ihnen wichtig, dass Charly trotz allem eine schöne und unbeschwerte Kindheit hat. "Wir versuchen, ihr ein ruhiges, kleines, schönes Leben zu ermöglichen und den Radius kleinzuhalten", betonte Patrice.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati an Ostern, 2024

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter, Januar 2025