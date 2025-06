Daniel Aminati teilt verliebten Schnappschuss mit Patrice

Daniel Aminati (51) hat ein herzerwärmendes Foto von sich und seiner Frau Patrice mit seinen Fans auf Instagram geteilt. Auf dem Bild, das die beiden in einem Strandkorb zeigt, strahlen sie verträumt in die Kamera. Der Moderator legt zärtlich seine Hand auf Patrice' Bein, während sie lächelt und die Nähe genießt. Die Veröffentlichung dieses Schnappschusses kommt in einer schwierigen Zeit für das Paar, da Patrice vor einiger Zeit die Diagnose schwarzen Hautkrebs erhalten hat und aktuell palliativ behandelt wird.

Die Reaktionen der Fans auf das Foto waren sehr herzlich. Unter dem Beitrag fanden sich zahlreiche ermutigende Kommentare, die die Stärke und Liebe des Paares betonen. "So schaut die Liebe aus. Ihr seid ein Traumpaar", schrieb ein begeisterter Fan, während ein anderer Nutzer ergänzte: "Wie niedlich kann man denn bitte sein? Ihr seid ein starkes Team." Andere hoben Patrice’ positiven Umgang mit ihrer Krankheit hervor und wie sehr Daniel mit seiner Unterstützung an ihrer Seite glänzt. "Patrice, du bist so eine starke Frau. Du kannst stolz darauf sein, so einen Mann gefunden zu haben. Bleibt so, wie ihr seid, und hört nicht auf das, was andere sagen, denn ihr macht alles richtig", lautete ein weiterer Kommentar, der deutlich macht, wie sehr die beiden als Team bewundert werden.

Anfang Mai hatte die Influencerin ihre Follower mit einer traurigen Nachricht schockiert. "Ich bin ja in palliativer Behandlung, Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", gestand sie damals im Gespräch mit Wochenblatt. Doch trotz dieser niederschmetternden Diagnose gab sich Patrice kämpferisch und zeigte sich voller Hoffnung. So verriet sie: "Ich hoffe, dass ein Medikament auf den Markt kommen wird, das die vielen Tabletten ersetzt und mir noch mehr Zeit schenkt."

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2025

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, 2025