Pietro Lombardi wäre stolz, wenn sein Sohn mit 13 Sex hat!

Pietro Lombardi (30) hat seine ganz eigene Meinung zu sexueller Früherziehung. Der Sänger und seine Partnerin Laura Maria Rypa (26) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Aber bevor es so weit ist, überraschte er mit einer ganz besonderen Frage: Er machte der Influencerin einen romantischen Heiratsantrag. Und was hat Laura gesagt? Natürlich ja. Mit der bevorstehenden Geburt müssen natürlich auch einige Erziehungsfragen geklärt werden – vor allem, wenn es ums Thema Sex geht, scheinen die beiden nicht auf einen Nenner zukommen.

In seinem Podcast "Laura und Pietro ON OFF" sprach das Paar über das gemeinsame Erziehungskonzept. Das Thema Sex sieht Pietro ganz nach dem Motto: Je früher, desto besser. Wenn es bei seinem Sohn also mit 13 zum Äußersten kommen sollte, werde ihn das richtig stolz machen. Pietro drückte das folgendermaßen aus: "Beim Jungen ist es cool, wenn du so das erste Mal bambambambambam machst, ist geil. Also geil im Sinne von ‘Let’s go, my Sohn'." Dann fügte er hinzu: "Ich glaube, als Papa ist man ein bisschen stolz dann, wenn der Sohn so mit 13 kommt und sagt: 'Papa, ich habe vorhin Spaß gehabt'." Wenn es allerdings um Mädchen geht, hat Pietro eine andere Meinung: "Bei einer Tochter ist das schlimmer", stellte er klar.

Laura schien von dieser angestaubten Denkweise nicht sonderlich begeistert zu sein. "Ich finde das nicht schön, wenn unser Sohn jeden Tag mit einer anderen nach Hause kommt!", hielt sie dagegen. Aber: Das frischverlobte Paar hat ja immerhin noch 13 Jahre Zeit, bevor es nach Pietros Meinung so weit sein könnte, denn noch ist der gemeinsame Sohn ja nicht geboren.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

