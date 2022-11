Mini-Babybauch: Kassandra Clementi ist erstmals schwanger

Kassandra Clementi ist in freudiger Erwartung! Im August 2021 hatte die Schauspielerin ihre Community mit der Nachricht überrascht, dass ihre Partnerin Jacqueline Toboni um ihre Hand angehalten habe. Doch ihre Liebe war nicht von Dauer. Im vergangenen August machte die Blondine schließlich ihre neue Beziehung zu dem Farmer Dan McKernan öffentlich. Nun verriet Kassandra, dass die beiden zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 32-Jährige nun einen süßen Schnappschuss, mit dem sie die frohe Botschaft öffentlich machte. Auf dem Bild sind Kassandra und Dan in einem Stall zu sehen, wie sie neben einer Kuh posieren. Mittlerweile ist der gebürtigen Australierin ihre Schwangerschaft auch deutlich anzusehen, denn unter ihrer Latzhose ist eine kleine Wölbung zu erkennen. Auf seinem Account verriet Kassandras Liebster dann auch noch, wann das Paar seinen Nachwuchs voraussichtlich in den Armen halten darf: Anfang Mai soll ihr Kind zur Welt kommen.

Unter dem Beitrag gratulierten den werdenden Eltern im Anschluss auch zahlreiche Fans zu ihrem Babyglück. So schrieb ein Abonnent beispielsweise, dass das wahrlich unglaubliche Neuigkeiten seien. "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch beide" oder "Ich bin so glücklich", lauteten weitere entzückte Kommentare.

Kassandra Clementi, August 2021

Kassandra Clementi und ihr Liebster Dan McKernan, August 2022

Kassandra Clementi, Juli 2022

