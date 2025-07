Mit Schwiegermama: Erling Haaland genießt Urlaub auf Yacht

Erling Haaland (24) genießt seinen Sommerurlaub auf Ibiza in vollen Zügen. Gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen und dem sechs Monate alten Baby verbringt der Fußballstar von Manchester City entspannte Tage an Bord der luxuriösen Jacht "Fusion". Nach dem Ausscheiden bei der Klub-WM gönnt sich der norwegische Stürmer eine schwimmende Unterkunft der Superlative – die man laut Bild für 130.000 Euro pro Woche mieten kann. Unterstützt von einer siebenköpfigen Crew lässt sich die Familie jeden Wunsch erfüllen und verbringt ihre Tage mit Jetskis, Ausflügen und Badespaß.

Isabels Mutter begleitet das Paar und kümmert sich liebevoll um das jüngste Familienmitglied, während Erling Haaland und Isabel gelegentlich Zeit zu zweit genießen. Die Anfänge ihrer Liebesgeschichte reicht bereits bis in ihre Jugend zurück. Die beiden lernten sich in der Fußball-Jugendakademie ihrer Heimatstadt Bryne kennen, wo erste Gefühle aufkeimten. Isabel, selbst Fußballerin, begleitete ihn 2023 nach Manchester, wo sie seither ein gemeinsames Leben führen. Abseits des Spielfelds und fernab großer Erfolge präsentieren sie sich als eingespieltes Team, das seine gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießt.

Erst vor einem halben Jahr wurde bekannt, dass die beiden Eltern geworden sind. Isabel hat dabei ihren Weg vom norwegischen Alltag ins internationale Rampenlicht an Erling Haalands Seite gefunden. Fuhr sie früher noch mit dem Fahrrad durch ihre beschauliche Heimatstadt, genießt sie heute den luxuriösen Lebensstil ihres Partners. Bei den Spielen von Manchester City ist sie regelmäßig auf der VIP-Tribüne zu sehen, wo sie ihren Liebsten anfeuert. Trotz des Ruhms zeigt Erling immer wieder eine bodenständige Seite – eine Eigenschaft, die es ihm offenbar auch in diesem Sommer ermöglicht, familiäre Geborgenheit und berufliche Herausforderungen in Einklang zu bringen.

Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023