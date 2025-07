Kontakt mit Ägypter: Jenny Grassl ist sauer auf Schwester

Vanessa Grassl (24), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, sorgt aktuell für Aufsehen in den sozialen Medien. Nachdem sie während eines Ägypten-Urlaubs ein traumatisches Erlebnis mit einem Einheimischen hatte, zeigte sich das OnlyFans-Model zunächst tief erschüttert. Doch nun ist klar: Vanessa hat wieder Kontakt zu diesem Mann aufgenommen, nachdem dieser sich bei ihr entschuldigt hatte. Sie hat die Entschuldigung akzeptiert und denkt sogar über einen Neuanfang nach. Diese Entwicklung sorgt bei ihrer Zwillingsschwester Jenny Grassl (24) für großen Unmut. In einem emotionalen TikTok-Video machte Jenny ihrem Ärger Luft und erklärte, dass sie Vanessas Verhalten nicht verstehen könne.

Jenny kritisierte ihre Schwester scharf und erklärte, dass sie sich machtlos und hilflos fühle, da Vanessa ihre Meinung und ihre Bedenken komplett ignoriere. In ihrem Videobeitrag appellierte Jenny an ihre Follower, um Rat zu bitten, wie sie ihre Schwester dazu bringen könne, den Kontakt endgültig abzubrechen. "Wie kann man jemanden ins Leben zurücklassen, der einem nicht guttut?", fragte die Ex on the Beach-Kandidatin verzweifelt. Vanessas Rückkehr zu diesem Mann ist offenbar zu einem zentralen Streitpunkt zwischen den Zwillingsschwestern geworden.

Schon zuvor hatte Jenny öffentlich über ihre Ängste und Gefühle im Zusammenhang mit dem Vorfall ihrer Schwester gesprochen. "Seit ich davon erfahren habe, fühlt es sich an, als würde mein Herz brechen vor Schmerz, vor Wut, vor Ohnmacht", schüttete Jenny ihren Instagram-Followern ihr Herz aus. Die Blondine machte sich selbst große Vorwürfe, ihre Schwester nicht beschützt zu haben.

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Juli 2025

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, Janaur 2024