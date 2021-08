Bei Jacqueline Toboni läuft's rund! Die US-Amerikanerin wurde als Schauspielerin bekannt – gerade steht sie für das Erfolgsformat "The L Word: Generation Q" vor der Kamera. Doch auch privat hat die 29-Jährige allen Grund zur Freude: Sie ist bereits seit längerer Zeit mit ihrer Freundin Kassandra Clementi liiert. Nun überraschen die Frauen ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Das Paar hat sich verlobt!

Auf Instagram verkündet Jacqueline ihre Verlobung mit einer ganzen Bilderreihe. Zu einem Schnappschuss, auf dem ihre Liebste in die Kamera lächelt, schreibt sie: "Dieses erste Foto entstand kurz bevor ich dir den Antrag gemacht habe." Sie sei so glücklich mit ihr an ihrer Seite – sie sei so eine "witzige, kluge, lustige, freundliche Seele", schwärmt die TV-Darstellerin. "Danke, dass du mich jeden Tag zum Lachen bringst. Ich kann es kaum erwarten, das bis zu unserem Lebensende zu machen."

Auch Kassandra äußert sich auf ihrem Account zu ihrer kommenden Hochzeit: "Ich habe den Jacq-Pot gezogen. Du bist einfach die beste Person, die ich je kennengelernt habe." Sie könne es kaum erwarten, ihre Frau zu werden: "Ich liebe dich unendlich."

Instagram / jtoboni Kassandra Clementi, August 2021

Getty Images Jacqueline Toboni, 2019

Instagram / jtoboni Jacqueline Toboni und Kassandra Clementi, August 2021

