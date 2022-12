Nimmt er Steroide? Schummelvorwürfe gegen den Liver King

Hat Brian Johnson alias der Liver King seinen Fans nur etwas vorgemacht? Der Fitness-Influencer sorgt vor allem mit seinen Essgewohnheiten für Aufmerksamkeit: Der US-Amerikaner ernährt sich hauptsächlich von unverarbeiteten Innereien und isst täglich etwa ein halbes Kilogramm rohe Leber. Brian ist der festen Überzeugung, dass dieser Lebensstil nicht nur gesund ist, sondern auch viel mehr Energie spendet. Nun wird ihm allerdings vorgeworfen, dass seine Muskeln nicht allein von rohem Fleisch und Sport kommen!

Auf seinem YouTube-Account "More Plates More Dates" veröffentlichte der Fitnessstar Derek ein Video, in dem er behauptet, dass Brian Steroide nimmt. Ihm liegen E-Mails vor, die der Liver King höchstpersönlich verschickt haben soll. Diese würden beweisen, dass Brian Substanzen konsumiert, die dabei helfen, das Muskelwachstum durch eine Steigerung des Proteinaufbaus zu fördern. Angeblich kosten ihn die Präparate stolze 12.000 US-Dollar im Monat, also umgerechnet etwa 11.425 Euro.

Als Grund für den angeblichen Steroidverbrauch wird in der vermeintlich von Brian verfassten E-Mail sein Alter genannt. "Ich weiß, wie man isst, trainiert, sich ausruht und erholt, [...] aber mit Mitte vierzig wird es immer schwieriger", heißt es darin. Sein angepriesener extremer Lebensstil soll nur dazu gedient haben, seine Social-Media-Reichweite zu steigern und den Verkauf seiner eigenen Produkte wie zum Beispiel Kapseln mit Rinderorganen, Fischeiern oder Knochenmark zu fördern.

Instagram / liverking Brian Johnson aka Liver King

Instagram / liverking Brian Johnson, Fitness-Influencer

Instagram / liverking Brian Johnson im Februar 2022

