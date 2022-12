Yeliz Koc: Das wird Töchterchen Snow zu Weihnachten bekommen

Yeliz Koc (29) will ihr Kind glücklich machen! Der Reality-TV-Star hat eine einjährige Tochter namens Snow Elanie. Nachdem sich Jimi Blue Ochsenknecht (30) noch während der Schwangerschaft von Yeliz getrennt hatte, zieht die Influencerin ihren Spross alleine groß. Die Brünette ist bekanntlich ein großer Fan von Weihnachten. Kein Wunder also, dass der ehemalige Kampf der Realitystars-Star schon eine genaue Vorstellung von den Geschenken für ihren kleinen Schatz hat. Yeliz verriet jetzt: Das wird sie der kleinen Snow schenken!

Auf Instagram fragte ein neugieriger User die Beauty in einem Q&A, was sie Snow zu Weihnachten besorgen werde. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin verriet daraufhin, was sie sich für die Einjährige überlegt hat: "Eine Küche und einiges an Spielzeug." Sie werde ihr aber nicht alles auf einmal schenken, da Snow sich sonst womöglich überfordert fühlen wird. Denn ihr Schatz sei zwar sehr aktiv, "aber hat auch Momente, wo sie einfach nur kuscheln möchte und die Ruhe genießt."

Außerdem erzählte die Hannoveranerin, dass sie die Festtage im Kreise der Familie verbringen wird. An Heiligabend sei sie mit ihrer Mutter und dem Partner sowie ihrer Oma zusammen und am ersten Weihnachtstag dann mit ihrer Schwester Filiz (36) und ihrer kleinen Familie. Der Kindsvater wird vermutlich nicht mit von der Partie sein. Die 29-Jährige verriet aber, dass sie sich freuen würde, wenn er zur Besinnung käme...

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im November 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2022

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz und Filiz Koc im November 2021

