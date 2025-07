Jannik Kontalis kassierte nach Trennung von Yeliz Koc ab

Eine überraschende Enthüllung sorgt aktuell in der Show Prominent getrennt für Aufsehen: Jannik Kontalis, der gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) um eine Siegprämie von bis zu 100.000 Euro kämpft, gesteht in der neuesten Folge, die Reichweite seiner damaligen Beziehung finanziell genutzt zu haben. Er soll mit der Beziehung zu Yeliz und der darauffolgenden Trennung über 100.000 Euro verdient haben. Während Jannik dies offen zugibt und keinerlei Reue zeigt, ist Yeliz entsetzt. "Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast?", wirft sie ihm fassungslos vor.

Das ehemalige Paar lernte sich 2022 in der Kuppelshow Make Love, Fake Love kennen und verließ die Sendung als Paar. Doch die Beziehung hielt nicht lange: 2023 folgte das Aus, nachdem Jannik Yeliz angeblich betrogen haben soll. Besonders brisant: Laut Yeliz hat er nicht nur sie, sondern auch ihre dreijährige Tochter Snow in den Fokus seiner Selbstvermarktung gerückt, indem er gemeinsame Fotos öffentlich nutzte und sie im Rahmen seines Podcasts einsetzte. Über all das spricht Jannik offen, zeigt aber keine Anzeichen eines schlechten Gewissens, was bei Yeliz für zusätzlichen Ärger sorgt.

Schon früher hatte Jannik öffentlich angemerkt, dass eine öffentlich ausgetragene Trennung seinem Geschäft nicht geschadet habe. "Rosenkrieg ist sche*ße, aber belebt das Geschäft", gab er bereits in der ersten "Prominent getrennt"-Folge bekannt. Seine Ex-Partnerin Yeliz hingegen zeigte sich stets verletzlich angesichts des Liebes-Chaos. Sie fühlte sich oft für den Medienrummel ausgenutzt, wie sie in der Show preisgab: "Wir hatten eine schöne Beziehung, aber trotzdem hat mich das Gefühl nicht losgelassen, dass er einfach nur in die Öffentlichkeit möchte."

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat