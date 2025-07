Jimi Blues Rechnung begleichen: Yeliz Koc zögerte nicht

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten – und das hatte für den Schauspieler und Unternehmer gravierende Folgen: Wegen einer offenen Hotelrechnung in Höhe von etwa 14.000 Euro wurde er kürzlich verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Doch überraschende Hilfe kam aus einer Ecke, mit der viele wohl nicht gerechnet hätten: Seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) griff ein und beglich die ausstehende Summe. "Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen", erklärte der Reality-TV-Star im Interview mit taff. Ohne lange zu überlegen, habe sie die Summe überwiesen.

Jimi soll die Schulden in den kommenden Jahren ganz in Ruhe an sie zurückzahlen. Trotz der Trennung entschied sich Yeliz umgehend, die Verantwortung zu übernehmen. Ob dies die Beziehung der beiden Ex-Partner nachhaltig beeinflusst, bleibt offen. Details zu den Umständen, die zu der hohen Summe führten, oder warum Jimi diese nicht eigenständig begleichen konnte, sind bisher nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Yeliz mit ihrem Einsatz eine brenzlige Situation entschärfte.

Die prominenten Ex-Partner verbindet nicht nur ihre Vergangenheit als Paar, sondern auch ihre gemeinsame Tochter Snow (3). In der Vergangenheit sorgte das Duo immer wieder für Schlagzeilen, sei es durch ihre vermeintlich turbulente Beziehung oder nach ihrem Liebes-Aus. Vor Jimi Blues Verhaftung gerieten vor allem finanzielle Streitigkeiten in den Fokus der Öffentlichkeit, als Yeliz in verschiedenen Interviews über Geldprobleme sprach, die während ihrer Beziehung auftraten. Trotz aller Differenzen hat Yeliz sich jedoch erneut als Unterstützerin ihres Ex gezeigt. Dabei betonte sie in dem aktuellen Interview, dass die Entscheidung, ihm zu helfen, allein in ihrem Wunsch nach Klarheit und einer Lösung für die Situation begründet war.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025