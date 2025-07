Statt Jimi: Geht Yeliz Koc mit ihr zu "Forsthaus Rampensau"?

Angeblich sollte Yeliz Koc (31) zusammen mit ihrem Ex und dem Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht (33), in der Show Forsthaus Rampensau antreten. Laut Bild begannen die Dreharbeiten vor wenigen Tagen – doch aufgrund seiner Verhaftung wird Jimi wohl kaum dabei sein. Doch Yeliz könnte bereits Ersatz gefunden haben: Gerüchten zufolge springt Dilara Kruse für den "Wilde Kerle"-Darsteller ein und spielt nun in einem Team mit der Influencerin. Bestätigt ist das bisher nicht, aber die beiden Frauen verbindet eine gute Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich bereits 2023 bei Promi Big Brother. Seitdem sollen sie wie Schwestern sein.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen zum Cast der neuen "Forsthaus Rampensau"-Staffel. Die Gerüchteküche brodelt aber schon länger. Demnach soll auch Eva Benetatou (33) dabei sein – und damit wäre Stress vorprogrammiert. Denn Yeliz und Eva sind bekanntermaßen keine Freunde. Ganz im Gegenteil: Die beiden Reality-Sternchen ließen keine Gelegenheit aus, um im Netz gegeneinander zu schießen. Zuletzt forderte Yeliz Eva sogar auf, im Fame Fighting-Ring gegeneinander anzutreten. Hintergrund war Evas Affäre mit Serkan Yavuz (32) – dem Ex-Mann von Yeliz’ enger Freundin Samira Yavuz (31). "Ich möchte einfach für alle betrogenen Frauen da draußen, es Eva zurückzahlen", meinte die 31-Jährige bei Instagram. Ihre Herausforderung blieb aber unbeantwortet.

Dass Yeliz offenbar vorhatte, mit Jimi in einer Show zusammen zu kämpfen, dürfte einige Fans ebenfalls überraschen. Die beiden trennten sich noch, bevor ihre gemeinsame Tochter auf der Welt war. Die Stimmung war zwischenzeitlich eisig. Auch wenn sie sich nun zwar wieder anzunähern scheinen, ist eine gemeinsame Show doch gewagt. Da der Schauspieler aber aktuell in Untersuchungshaft sitzt, wird er so schnell nicht vor die Kamera treten. Grund für die Verhaftung war eine nicht bezahlte Hotelrechnung von etwa 14.000 Euro. Yeliz soll die Schulden zwar mit Blick auf "Forsthaus Rampensau" bezahlt haben, damit Jimi schnell wieder auf freiem Fuß ist. Daraus wurde aber nichts, denn er sitzt nach wie vor im Knast und wartet wohl auf eine Auslieferung nach Österreich.

Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Dilara Kruse im Februar 2025

Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc