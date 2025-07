Ständiger Baulärm in Dubai: Vanessa Nwattu ist gestresst

Realitystar Vanessa Nwattu erlebt aktuell eine stressige Zeit in ihrer Wahlheimat Dubai. Wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte, wird sie in ihrer neuen Wohnung von ständigem Baulärm geplagt. Sie sprach von Bauarbeiten, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufen und offenbar viele ihrer Nachbarn bereits vertrieben haben: "Allein bei uns im Gebäude sind schon über die Hälfte der Leute ausgezogen. Das muss was heißen." Die Umstände belasten die sonst so positiv gestimmte Influencerin stark.

Vanessa klagte weiter, dass der Baulärm ein bekanntes Problem in Dubai sei. "Überall wird noch gebaut und man ist hier auch nicht immer ganz ehrlich, wenn's darum geht, Geld einzukassieren", ließ sie verlauten. Trotz der offensichtlichen Missstände scheinen sich die Bautätigkeiten in der Umgebung ihres Apartments nicht so schnell zu ändern. Vanessa liebt zwar ihre Wohnung, muss jedoch nun entscheiden, ob sie den Lärm weiterhin erträgt oder wie viele ihrer Nachbarn einen Auszug in Betracht zieht.

Die Entscheidung, nach Dubai zu ziehen, hatte Vanessa gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) vor wenigen Monaten getroffen. Das Paar war auf der Suche nach einem neuen Lebensmittelpunkt und hatte in der pulsierenden Wüstenstadt einen Ort gefunden, der bisher alles bot, was sie sich erhofft hatten. Doch die ständigen Bauarbeiten werfen nun einen Schatten auf das neu begonnene Kapitel ihres Lebens. Bleibt zu hoffen, dass das Paar eine Lösung findet, um sich wieder in ihrem Zuhause wohlzufühlen.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu, Influencerin

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, April 2025