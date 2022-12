Taschengeld für Pietro Lombardi: Laura regelt seine Finanzen

Laura Maria Rypa (26) hat die volle Kontrolle! Aktuell erwartet die Influencerin mit Pietro Lombardi (30) ihr erstes Baby. Im Netz geben die Beauty und ihr Liebster viel über ihr Privatleben preis. So verriet der Sänger vor wenigen Tagen, dass das Sexleben der beiden während Lauras Schwangerschaft prächtig laufe. Auch plauderte das Paar über die alltäglichen Dinge in ihrer Beziehung. So soll Laura für Pietros Finanzen zuständig sein.

In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "On/Off" offenbarten die Turteltauben die finanzielle Rollenverteilung in ihrer Partnerschaft. Laut Pietro soll seine Verlobte zurzeit für sein Geld zuständig sein. "Ich krieg 1.000 Euro Taschengeld im Monat. Das darf ich dann ausgeben", erzählte der DSDS-Juror. Jedoch sei er mit dieser Entscheidung völlig zufrieden, denn der "Cinderella"-Interpret betonte: "Ich bin froh, dass ich sie habe. Sie managt das Rechnungen-Schreiben echt ganz gut."

Pietro fügte noch hinzu, dass er in seiner Vergangenheit zu viel Geld verprasst habe, weshalb ihm das Taschengeld nun guttue. "Ich habe sehr viel Geld rausgeschmissen für sinnlose Sachen. Daran sollte sich keiner ein Beispiel nehmen. Ich war einfach nur dumm und naiv und wollte den Macker spielen", räumte er ein.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

