Pietro Lombardi ehrlich: Streiten gehört in Beziehungen dazu

Pietro Lombardi (33) hat in einer Instagram-Fragerunde Einblicke in sein Beziehungsleben mit Laura Maria Rypa (29) gegeben. Ein Follower bezeichnete ihre Partnerschaft als die "einzig authentische Beziehung" in ihrer Welt. Pietro bedankte sich für die Worte und betonte, dass bei ihnen nichts gestellt sei. "Wir sind, wie wir sind", erklärte der Sänger und gab offen zu, dass es in ihrer Beziehung Höhen und Tiefen gibt. Streit sei dabei völlig normal: "Auch wir müssen nichts nach außen spielen." Besonders der aktuelle Alltagsstress durch eine Baustelle und Lauras Rolle als Vollzeit-Mama sorge hin und wieder für hitzigere Diskussionen.

Trotz dieser Herausforderungen betonte Pietro, wie dankbar er für Lauras Einsatz sei. Sie müsse ihre Aufgaben oft viel sorgfältiger planen, vor allem, wenn er berufsbedingt für mehrere Tage unterwegs ist. Bewundernd erklärte er: "Ich weiß nicht, wie sie das schafft." Gleichzeitig gab der Sänger offen zu, dass er es manchmal als unfair empfindet, Laura so viel zuzutrauen, während er selbst für seinen Job flexibel sein muss. Dennoch sei das Paar glücklich und fühle sich als Familie stark verbunden, auch wenn es, wie in allen Beziehungen, nicht immer perfekt läuft.

Laura und Pietro, die vor allem durch ihre Offenheit bei ihren Fans beliebt sind, pflegen offenbar ein tiefes Vertrauen zueinander. Erst kürzlich hatte Laura in einer Fragerunde klargestellt, dass sie seinem Handy keinerlei Aufmerksamkeit schenkt, weil sie ihm zu einhundert Prozent vertraut. Diese gegenseitige Ehrlichkeit und Natürlichkeit scheint ein Schlüssel zu ihrer Beziehung zu sein. Obwohl das Paar auch mal Meinungsverschiedenheiten hat, gibt es keine Anzeichen von Misstrauen. Ihre Offenheit zeigt, dass sie einander nicht nur als Partner, sondern auch als Team sehen, das gemeinsam den Alltag meistert.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa und ihrem neuen Hund

TikTok / @barbershopbysuher Pietro Lombardi, Mai 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa