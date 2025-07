Das wünscht Ex-Juror Pietro Lombardi der neuen DSDS-Jury

Vier Staffeln lang saß er selbst in der Jury der Castingshow DSDS. Nun muss Pietro Lombardi (33) weichen – Bild zufolge nehmen Rapper Bushido (46) und Partysängerin Isabel Glück Platz. In seiner Instagram-Story hat er sich nun zur neuen Jury geäußert. Ein Fan fragte den Sänger, ob er traurig sei, nicht mehr dabei zu sein. Pietro stellte klar: "Jedes Kapitel geht einmal zu Ende. Traurig? Null Prozent", und wünschte der neuen Jury viel Erfolg. Gleichzeitig drückte er seinen Dank für die Zeit in der Show aus und betonte, dass es von ihm nie ein schlechtes Wort über "DSDS" geben werde. Er ließ aber charmant durchblicken, dass Dieter Bohlen (71) ihn wohl vermissen könnte: "Vertraut mir: Dieter Bohlen wird im Laufe der kommenden Staffel sehr oft denken: 'Pietro, wo bist du?'", scherzte er.

Die Reaktion des ehemaligen Jury-Mitglieds zeigt seine Professionalität und Gelassenheit im Umgang mit Veränderungen. Jahrelang war Pietro Teil des "DSDS"-Teams und lehnte nach eigener Aussage andere Angebote ab, um sich vollends der Show zu widmen. Nun sieht der Musiker die Situation aber als Chance, sich anderen Projekten zu widmen. Für seine Fans und die Show hatte er gleichzeitig einige warme Worte übrig und bedankte sich mit Nachdruck für eine "wundervolle Reise". Es ist also klar: Pietro verlässt die Bühne dieser Show nicht mit Groll, sondern mit Wehmut und einer gehörigen Prise Humor.

Während seiner Karriere hatte Pietro immer wieder mit Höhen und Tiefen zu kämpfen, doch gerade die Castingshow, die ihm 2011 zum Durchbruch verholfen hatte, war lange ein fester Bestandteil seines Lebens. Sein Abschied von "DSDS" kommt daher für viele überraschend, auch wenn er ihn selbst schon seit November angekündigt hatte. Ob der Ex-Freund von Sarah Engels (32) sich nun dauerhaft aus dem Format zurückzieht oder in Zukunft wieder zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Fans spekulieren jedenfalls bereits, wann und wo sie ihren Liebling wieder in einer prominenten Rolle sehen können. Klar ist: Der dreifache Vater, der mittlerweile seit über fünf Jahren mit Laura Maria Rypa (29) liiert ist, bleibt ein gern gesehener Star in der deutschen Medienlandschaft.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, November 2024

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025