Mit Julia Römmelt: Laura Maria Rypa moderiert neue Show

Es ist offiziell: Schon in den vergangenen Wochen deutete Laura Maria Rypa (29) ab und zu auf Social Media an, dass sie mit Dreharbeiten beschäftigt war. Ein aktueller Instagram-Beitrag lüftet nun das Geheimnis: Laura moderiert gemeinsam mit den Influencern Julia Römmelt (31) und Maximilian Weißenböck eine neue Show. "Wir dürfen es endlich offiziell verkünden: Wir sind das neue Team der 'Crash Games' auf ProSieben! Ab jetzt heißt es Action, Spaß und Chaos mit eurem neuen Lieblings-Trio. Seid ihr bereit für die wildeste Show des Jahres?", schreibt die Verlobte von Pietro Lombardi (33) zu einem gemeinsamen Selfie der drei.

"Crash Games – Bruchlandung der Realitystars" ist eine Neuauflage der Show, die bereits vor knapp zehn Jahren im TV lief. ProSieben und Joyn bringen das Format zurück: Sechs Zweier-Teams, bestehend aus gefragten Realitystars, müssen versuchen, auf schwierigen Strecken möglichst wenige Bruchlandungen hinzulegen. Herausforderungen ergeben sich aus Schanzen, Matschbecken sowie rutschigen Flächen und Bergen. Laura, Julia und Max bilden die "Fieldreporter", die die Spiele für die Zuschauer zu einem hautnahen Erlebnis machen. Die Fans sind schon jetzt begeistert von dem Moderations-Team. "Beste Moderatoren der Welt", schwärmt ein Nutzer, während ein anderer schreibt: "Mega! Ich freue mich drauf."

Für Laura ist es der erste Ausflug in die Fernsehwelt. Die zweifache Mama verdient ihr Geld normalerweise als Content Creatorin – mit dem TV-Job tritt sie in die Fußstapfen ihres Partners. Vier Staffeln lang war Pietro Lombardi als DSDS-Juror regelmäßig im TV zu sehen. Nach der vergangenen Staffel verkündete der Sender aber schließlich einen Wechsel in der Jury, der für Pietro das DSDS-Aus bedeutete.

Collage: Instagram, Instagram Julia Römmelt und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Max Weißenböck und Julia Römmelt, Moderatoren-Team

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2015 in Rom