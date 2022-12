Ex-Teamchef: Deshalb ist Mick Schumacher aus Team geflogen

Warum ist Mick Schumacher (23) aus der Formel 1 geflogen? Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher (53) ging im vergangenen Jahr in der Königsklasse des Automobilsports an den Start. Doch der Höhenflug war schnell wieder vorbei – sein Team hat ihm keinen neuen Profi-Vertrag angeboten. Jetzt erklärt sein ehemaliger Teamchef, was die Gründe für Micks Aus bei der Formel 1 sind!

Im Interview mit Formula1.com äußerte Ex-Teamchef Günther Steiner (57) nun, dass die vergangenen zwei Jahre für sein Team nicht einfach gewesen seien: "Deswegen haben wir uns die Frage gestellt: 'Wie kriegen wir das Team wieder auf die Beine?'" Die Antwort sieht er in einer neuen Besetzung des Cockpits, betonte aber: "Mick hat in seinen zwei Jahren einen guten Job gemacht. Aber wir mussten ihn ein wenig tragen – und wir brauchen jemanden, der uns trägt."

Am Ende hat es schließlich Nico Hülkenberg (35) in das Team geschafft. Micks ehemaliger Teamchef ist sich sicher: "Ich glaube, dass wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben, die am besten für das Team ist und uns wieder da hinbringt, wo wir sein wollen."

Getty Images Mick Schumacher beim TOPSHOT-AUTO-F1-PRIX-BAHRAIN-TEST-SCHUMACHER, April 2019

Getty Images Mick Schumacher beim TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-MON, Mai 2022

Getty Images Mick Schumacher im Juni 2022

