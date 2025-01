Mick Schumacher gratuliert Vater Michael zum Geburtstag

Mick Schumacher (25) postet einen emotionalen Geburtstagsgruß an seinen Vater Michael Schumacher (56). Am 3. Januar feierte der Formel-1-Star seinen 56. Ehrentag. Auf Instagram teilt sein Sohn deshalb ein Foto von seinem Papa und seiner Mama Corinna Schumacher (55) aus der Vergangenheit. Dort sitzen beide glücklich in einem Cowboyoutfit auf einem Zaun. "Ich bin dankbar für die unbezwingbare Liebe meiner Eltern und ich feiere heute meinen Vater, meinen Helden, an seinem besonderen Tag", kommentiert Mick den Storypost.

Für den ehemaligen Mercedes-Reservefahrer ist der Geburtstag seines Vorbildes wohl kein leichter Tag. Vor zwölf Jahren ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem sein Vater beim Skifahren in Frankreich schwer verletzt wurde. Er schwebte in Lebensgefahr, nachdem er mit dem Kopf auf einem Felsbrocken aufgeknallt war. Bis heute schweigt die Familie über den Gesundheitszustand des siebenfachen Weltmeisters. Den Verwandten ist die Privatsphäre von Michael sehr wichtig – sie versuchen diese mit allen möglichen Mitteln zu wahren.

Doch Ende Juni 2024 wurde bekannt, dass die Schumachers von Unbekannten erpresst werden. Der Leibwächter Markus. F soll, wie DailyMail berichtet hatte, Bildmaterial von Michael verkauft haben. Worauf Unbekannte von der Familie 15 Millionen Euro verlangten und sie mit der Veröffentlichung der privaten Aufnahmen erpresst hatten. Glücklicherweise gestanden zwei von drei Angeklagten – dem Hauptangeklagten drohen nun wegen versuchter Erpressung in besonders schwerem Fall bis zu 15 Jahre Haft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher und seine Mutter Corinna Schumacher, Juni 2024