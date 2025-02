Trotz Pause träumt Mick Schumacher von Formel-1-Comeback

Wie die Bild berichtet, hat Mick Schumacher (25), Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), deutlich gemacht, dass er weiterhin von einer Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports träume. Nachdem der 25-Jährige 2021 und 2022 für das US-Team Haas an den Start gegangen und zuletzt zwei Jahre als Reservefahrer bei Mercedes tätig war, ist er in der Saison 2025 nicht im Fahrerlager zu finden. Der ehemalige Formel-1-Pilot konzentriert sich jetzt auf andere Rennserien und hat ehrgeizige Ziele. "Die Formel 1 wird immer ein Teil meines Lebens sein", sagte Mick gegenüber der Zeitung. Ganz ohne Motorsport würde er aber nicht bleiben: Er fährt 2025 in der Langstrecken-WM (WEC) für Alpine.

Doch Micks Weggang aus der Formel 1 könnte nur eine Pause sein – zumindest, wenn es nach ihm ginge. Trotz seiner bisherigen Auszeit bleibe er optimistisch, weiterhin das Zeug dazu zu haben, in der Königsklasse zu bestehen. "Wenn ich auf den Grid schaue, habe ich keinen Zweifel daran, dass ich da mithalten könnte", erklärte er selbstbewusst und betonte, dass noch nicht das letzte Kapitel geschrieben sei. Gleichzeitig lebt er jetzt ein ruhigeres Leben. Von Langeweile jedoch keine Spur, denn neben seiner Karriere in der WEC hat Mick auch mit brasilianischem Jiu-Jitsu eine neue Leidenschaft für sich entdeckt.

Mick wurde von klein auf mit dem Motorsport groß, was nicht zuletzt an seinem berühmten Vater Michael Schumacher lag, der als einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten gilt. Wie sein Vater begann auch Mick früh mit dem Kartsport und schaffte es über die Nachwuchsserien bis in die Formel 1. Dabei stand er stets im Schatten des legendären "Schumi". Trotz der parallelen Karrierewege verfolgt Mick beharrlich seinen eigenen Traum und hat immer wieder betont, dass er sich durch Rückschläge nicht entmutigen lasse. "Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Formel 1 und will mich dort noch einmal beweisen", betonte er, und seine Fans dürften hoffen, dass dieser Wunsch bald Realität wird.

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher

