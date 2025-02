Mick Schumacher ehrt Papa Michael mit besonderem Helm-Design

Mick Schumacher (25) hat mit seinem neuen Helm-Design für Aufsehen gesorgt. Der Rennfahrer, der in diesem Jahr in der Langstreckenweltmeisterschaft (WEC) startet, präsentierte den ausgefallenen Look auf Instagram-Fotos. Besonders emotional: Der Helm trägt eine ganz besondere Hommage an seinen Vater, Michael Schumacher (56). Neben auffälligen chinesischen Schriftzeichen in Schwarz und einer leuchtend gelben Grundfarbe zieht ein Drache auf der Rückseite alle Blicke auf sich – ein Motiv, das einst auch die Helme seines berühmten Vaters zierte. Die Fans feiern Mick für diese besondere Geste und zeigen sich begeistert. Kommentare wie "Ich liebe es" und "Der Schumacher Drache erhebt sich" häufen sich unter dem Post.

Die langjährige Karriere seines Vaters ist wohl auch für Mick eine große Inspiration. Michael Schumacher, der als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer in die Geschichte einging, setzte zwischen 2005 und 2012 ebenfalls auf das Drachenmotiv in seinem Helm-Design. Nun führt sein Sohn die Tradition fort, auch wenn er selbst inzwischen in einer anderen Rennserie zu Hause ist. Ein weiteres Detail auf dem Helm ist die 47, Mick Schumachers persönliche Rennnummer, die ebenfalls eine Verbindung zu früheren Erfolgen und Erinnerungen unter Motorsportfans darstellt.

Mick Schumacher, der 1999 geboren wurde, hat die Leidenschaft für den Motorsport von seinem Vater geerbt, der als lebende Legende auf den Rennstrecken dieser Welt gefeiert wurde. 2013 war Michael beim Skifahren schwer verunglückt – seitdem ist sein Gesundheitszustand ein gut gehütetes Geheimnis. In seinem Buch "Inside Mercedes F1" äußerte sich Mick, wie sehr ihn der Unfall seines Vaters getroffen hat. "Ich musste lernen, auf eigenen Füßen zu stehen", erklärte er und ergänzte optimistisch: "Ich war immer sehr widerstandsfähig. Ich habe bis jetzt jede schmerzhafte Hürde überwunden."

Getty Images Mick Schumacher, 2024

Getty Images Mick Schumacher im Juli 2024

