Sebastian Vettel wünscht Mick Schumacher Formel-1-Comeback

Sebastian Vettel (37) hat in einem aktuellen RTL-Interview deutlich gemacht, dass er Mick Schumacher (26) ein Comeback in der Formel 1 wünscht. Im Gespräch verriet Sebastian, dass er mit Mick in Kontakt steht und genau verfolgt hat, wie sein Kollege einst seinen Platz in der Königsklasse räumen musste. "Ich wünsche es ihm. Wir sind natürlich in Kontakt und ich habe natürlich auch mitbekommen, wie es für ihn in der Formel 1 zu Ende ging", betonte Sebastian am Rande des Gesprächs und ergänzte: "Ich drücke die Daumen, dass er die Chance noch einmal bekommt, weil ich glaube, dass er mit den anderen mithalten kann."

Auch über Lewis Hamilton (40) sprach Sebastian im Interview und zollte dem siebenfachen Weltmeister Respekt. "Er hat einen sehr realistischen Ansatz und auch wenn es aktuell nicht so gut läuft, sieht man, dass er mit der Situation gut umzugehen weiß", erklärte der ehemalige Formel-1-Champion. Während Mick derzeit als Ersatzfahrer bei Mercedes aktiv ist, kämpft Lewis mit seinem Team um den Anschluss an die Spitzengruppe. Mick Schumacher wartet weiterhin auf eine neue Gelegenheit, sein Talent in einem Formel-1-Rennauto unter Beweis zu stellen, nachdem er Ende der vergangenen Saison die Startaufstellung verlassen musste. Da das Team Cadillac aus den USA aktuell noch auf der Suche nach Piloten für das Jahr 2026 ist, könnte Micks Traum mit etwas Glück schon bald Wirklichkeit werden.

Sebastian und Mick sind längst mehr als nur Kollegen. Schon zu Zeiten von Micks Einstieg in die Formel 1 zeigte sich der vierfache Champion immer wieder als Mentor und Ratgeber für den Sohn von Michael Schumacher (56). Beide teilen nicht nur die Leidenschaft für den Rennsport, sondern es verbinden sie auch viele Erinnerungen abseits der Strecke. So sind gemeinsame Auftritte bei Wohltätigkeits-Events oder bei Formel-1-Veranstaltungen keine Seltenheit. Mick Schumacher selbst ließ in vergangenen Interviews öfter anklingen, wie viel ihm der Zuspruch und die Unterstützung von Sebastian bedeuten.

Getty Images Mick Schumacher und Sebastian Vettel, Juli 2016

Getty Images Mick Schumacher, 2024

