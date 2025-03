Mick Schumacher sendet emotionale Botschaft an Papa Michael

Das Rennfahrer-Turnier Race of Champions fand am vergangenen Wochenende erstmalig in Australien statt. Auch die zwei deutschen Motorsportler Sebastian Vettel (37) und Mick Schumacher (25) nahmen teil – doch schieden bereits im Viertelfinale aus. Trotz der Niederlage sorgte Mick für einen unvergesslichen Moment. Gemeinsam mit den 20 Rennteilnehmern hielt der Sohn von Michael Schumacher (56) ein Banner mit einer emotionalen Botschaft an seinen Vater hoch, der vor rund zwölf Jahren einen schweren Ski-Unfall erlitten hatte. "Kämpfe weiter, Michael - Wir vermissen dich", stand auf dem Poster, das die Nachwuchstalente zu Ehren des Rekordweltmeisters hochhielten.

Mit dieser Aktion sendet Mick nicht nur eine emotionale Botschaft an seinen Vater, sondern erinnert auch an das Vermächtnis des 56-Jährigen. Der Satz "Kämpfe weiter" [Englisch: "Keep Fighting"] basiert auf einem Zitat von Michael aus dem Jahr 2007: "Ich habe immer daran geglaubt, niemals aufzugeben und immer weiter zu kämpfen, auch wenn es nur die geringste Chance gibt." Um an diese Kernaussage des Weltmeisters zu erinnern, gründete die Familie Schumacher im Jahr 2017 die Keep Fighting Foundation, mit der sie gemeinnützige Projekte unterstützt.

Bereits vor wenigen Wochen widmete Mick seinem Vater eine besondere Hommage. Der Rennfahrer sorgte mit einem neuen Helm-Design für Aufsehen, das er mit Stolz auf Instagram präsentierte. Besonders im Fokus stand ein Drache auf der Rückseite seines Helms. Dieses Motiv zierte einst auch die Helme seines berühmten Vaters Michael und gilt nun als besonderes Erbe. Die Fans von Mick feierten das Design gebührend. Kommentare voller Begeisterung häuften sich unter dem Post.

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Mick Schumacher, 2024

