Tragischer Unfall: TikTok-Star Ali Spice mit 21 gestorben

Große Trauer um Ali Spice. Die US-Amerikanerin war vor allem auf einigen Social-Media-Plattformen bekannt. Die Blondine konnte eine große Zahl an Followern aufweisen und unterhielt ihre Fans täglich mit ihrem Content. Ali Dulin, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, arbeitete zudem in einer bekannten Restaurantkette in Amerika. Nun wurden tragische Neuigkeiten publik: Ali ist im Alter von 21 Jahren gestorben.

Das berichtet unter anderem The Mirror. Laut Medienberichten ist Ali wohl nach einem schlimmen Autounfall gestorben. Sie erlag angeblich ihren schweren Verletzungen. So sollen auch zwei ihrer Bekannten verstorben sein. Der Fahrer war angeblich betrunken. Einige Fans und auch Bekannte der Netz-Bekanntheit nahmen bereits Abschied von der Verstorbenen im Netz.

Der Netz-Star Neyleen Ashley gedachte Ali mit rührenden Worten im Internet und teilte auch gemeinsame Aufnahmen mit ihr. "Mir geht es nicht gut. Ich werde dich so sehr vermissen. Mein Herz ist in tausend Teile zerbrochen", schrieb die Playboy-Recruiterin offensichtlich emotional.

Instagram / alidspicexo Ali Spice, TikTok-Star

