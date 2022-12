Das waren die schönsten Looks der Premiere von "Babylon"!

Sie haben sich wieder ordentlich in Schale geworfen! In Hollywood ist es natürlich gang und gäbe, dass sich die Stars von Zeit zu Zeit in das Blitzlichtgewitter der Paparazzi werfen. Dabei funkelt und glitzert es ganz schön – egal ob bei den Oscars, der Met-Gala oder den Emmys. Gestern fand in Los Angeles die "Babylon"-Premiere statt: Margot Robbie (32) und Co. begeisterten dabei durchweg mit ihren stylishen Outfits!

Die Barbie-Dastellerin zog auf dem Red Carpet am gestrigen Abend alle Blicke auf sich – sie erschien in einer schlichten Wickelrobe in Schwarz. Diese hatte sie sogar als eine Art Kapuze über den Kopf gezogen – zudem betonte die Robe ihren definierten Bauch perfekt. Dazu kombinierte sie eine schwarze Strumpfhose sowie einen breiten Armreif. Selling Sunset-Beauty Chrishell Stause (41) setzte hingegen auf Farbe und posierte strahlend in einem seidenen Cocktailkleid in Rosa.

Doch auch die Outfits der Herren konnten sich sehen lassen. Brad Pitt (58) war ebenfalls mit von der Partie. Frisch rasiert und in einem schlichten Smoking schenkte er der Meute ein schiefes Lächeln. Dazu trug der 58-Jährige nach hinten gegeltes Haar. Auch die deutsche Prominenz war vertreten: Bill Kaulitz (33) setzte an dem Abend auf den Designer Gucci und eine große Sonnenbrille.

Getty Images Margot Robbie auf der "Babylon"-Premiere im Dezember 2022

Getty Images Chrishell Stause auf der "Babylon"-Premiere im Dezember 2022

Getty Images Bill Kaulitz auf der "Babylon"-Premiere im Dezember 2022

