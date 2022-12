Rassistische Äußerungen: Lady Susan Hussey entschuldigt sich

Lady Susan Hussey (83) zeigt sich einsichtig. Vor wenigen Wochen kam es im Buckingham Palast zu einem Eklat. Die einstige Kammerzofe von Queen Elizabeth II. (✝96) soll bei einem Empfang zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen der Aktivistin Ngozi Fulani rassistische Fragen gestellt haben. Diese prangerte das anschließend im Netz an – offenbar mit Wirkung. Lady Susan entschuldigte sich nun bei einem erneuten Zusammentreffen mit der Aktivistin bei ihr.

Das teilte der Buckingham Palast der Öffentlichkeit nun in einem Statement mit. "Heute Morgen, am 16. Dezember, fand im Buckingham Palast ein Treffen zwischen Frau Ngozi Fulani, der Gründerin von Sistah Space, und Lady Susan Hussey statt, um den Vorfall bei einem Empfang im vergangenen Monat anzusprechen", ist darin unter anderem zu lesen. So habe sich die 83-Jährige bei der Aktivistin für ihre Äußerungen und den Kummer, den sie bereitet habe, entschuldigt.

Bereits Anfang Dezember hatten auch Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) auf den Vorfall reagiert. Über ihren Sprecher ließen sie verlauten: "Ich war sehr enttäuscht, als ich von den Erfahrungen des Gastes hörte. Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Diese Äußerungen waren inakzeptabel, und es ist richtig, dass die betreffende Person mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist."

