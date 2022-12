Mit 55 Jahren: "General Hospital"-Star Sonya Eddy verstorben

Tragische Nachrichten aus Hollywood. Viele Jahre begeisterte die Serie "General Hospital" die Serienfans. Die Seifenoper spielt im Bundesstaat New York und erfreut sich seit 1963 großer Beliebtheit. Seit 2006 gehörte Darstellerin Sonya Eddy als feste Instanz zu der Krankenhaus-Serie. Bis zuletzt spielte sie ihre Rolle als Krankenschwester Epiphany Johnson. Nun müssen die Anhänger von "General Hospital" Abschied nehmen: Sonya starb mit nur 55 Jahren.

Als Sonyas Freundin und Kollegen teilte Hollywoodstar Octavia Spencer (50) die traurige Nachricht vom Tod der Schauspielerin bei Twitter. "Meine Freundin Sonya ist letzte Nacht verstorben. Die Welt hat einen weiteren kreativen Engel verloren. Ihre Legionen von 'General Hospital'-Fans werden sie schmerzlich vermissen. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihren Lieben, Freunden und Fans", schreib die Oscar-Preisträgerin. Durch welche Ursache Sonya verstarb, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Sonya spielte in ihrer Karriere aber nicht nur ihre Rolle in "General Hospital", sondern sammelte in ihrem Lebenslauf eine Menge namhafter Rollen. Sie trat unter anderem in bekannten Serien wie "Seinfeld", "Monk" oder Glee auf. Ihre Laufbahn vor der Kamera begann bereits in den 90er-Jahren, als sie ihre erste Rolle in dem Science-Fiction-Drama "Zora Is My Name!" bekam.

Getty Images Sonya Eddy, "General Hospital"-Star

Getty Images Sonya Eddy, 2016

Getty Images Sonya Eddy bei der 1st Annual Diamonds Not Fur Gala, 2011

