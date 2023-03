"General Hospital"-Stars gedenken verstorbener Sonya Eddy

Sonya Eddys (55) Ableben hinterlässt eine tiefe Lücke. Im Dezember 2022 war die Schauspielerin ganz überraschend gestorben. Wie später herauskam, war die "General Hospital"-Darstellerin nach einer geplanten Operation einer inneren Infektion erlegen. Die US-Amerikanerin wurde nur 55 Jahre alt. Gut drei Monate nach ihrem Tod melden sich nun ihre Serien-Kollegen zu Wort – und schwärmen in den höchsten Tönen von Sonya.

Im Interview mit ABC News erinnern sich die Darsteller des Formats an ihre verstorbene Kollegin zurück. "Sie war einfach – ein Wort, das mir einfällt, ist Freude!", erklärt Maurice Bernard. Kirsten Storms (38) fügt hinzu: "Sonya – ich werde ganz emotional, wenn ich darüber spreche – war einer der positivsten Menschen, die je in diesem Gebäude gearbeitet haben!" Und auch Lynn Herring verliert nur positive Worte über die Schauspielerin: "Sonya war eine so schöne Seele. Ihr Lächeln hat jeden Tag erhellt. Sie hat sich nie darüber beschwert, müde zu sein!"

In "General Hospital" hatte Sonya bis zu ihrem Tod die Rolle der Epiphany Johnson gespielt. Die Serie gibt es bereits seit 1963 und zählt zu den am längsten laufenden Fernsehproduktionen der Welt. Über 14.000 Episoden wurden seit Beginn der Ausstrahlung in den USA gesendet.

Getty Images Sonya Eddy, Schauspielerin

Getty Images Sonya Eddy, 2016

Getty Images Der Cast von "General Hospital" bei den Emmy Awards 2022

