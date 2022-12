Todesursache von "General Hospital"-Star Sonya Eddy bekannt

Endlich haben ihre Freunde und Familie Gewissheit. Am Dienstag machten traurige Nachrichten die Runde: Die langjährige "General Hospital"-Darstellerin Sonya Eddy (55) ist im Alter von nur 55 Jahren plötzlich verstorben. Seit 2006 gehörte die Schauspielerin als feste Instanz zu der Krankenhaus-Serie. Bis zuletzt spielte sie ihre Rolle als Krankenschwester Epiphany Johnson. Nun ist auch endlich bekannt, woran die 55-Jährige gestorben ist.

Sonyas Freund und Mitarbeiter Tyler Ford gab am 20. Dezember bekannt, dass sie nach einer geplanten Operation einer inneren Infektion erlag, wie TMZ berichtet. Laut Tyler wurde Sonya am 9. Dezember operiert und am 11. Dezember wieder entlassen. Zwei Tage später wurde sie wieder ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie sich krank gefühlt hatte. Als Sonya von den Ärzten untersucht wurde, hätten sie festgestellt, dass sie sich eine "unkontrollierbare" Infektion zugezogen hatte. Am 19. Dezember wurde sie an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen, bevor sie schließlich am Montagabend verstarb.

Sonyas Freundin und Schauspielkollegin Octavia Spencer (50) informierte die Welt über ihren Tod in einem Instagram-Post. "Die Welt hat einen weiteren kreativen Engel verloren. Ihre 'General Hospital'-Fans werden sie vermissen. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihren Angehörigen, Freunden und Fans", schrieb sie neben einem Bild von Sonya.

Getty Images Sonya Eddy, März 2022

