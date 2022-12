Ex-NFL-Star Ronnie Hillman kämpft in Hospiz um sein Leben

Traurige Neuigkeiten von Ronnie Hillman (31). Der American-Football-Spieler heuerte 2012 bei den Denver Broncos an und kurbelte seine Karriere damit so richtig an: 2016 gewann er sogar mit den Broncos den Superbowl. Seit 2017 spielt der ehemalige Running Back jedoch kein Football mehr und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun machten jedoch schlimme Nachrichten die Runde: Ronnie kämpft derzeit um sein Leben.

Die Eltern des US-Amerikaners veröffentlichten kürzlich ein Statement, wie TMZ berichtet. Er sei mit einer seltenen, aber aggressiven Krebsart in den Nieren diagnostiziert worden. Ronnie befinde sich bereits in Behandlung – doch bislang schlug diese nicht an. Er sei nun in einem Hospiz, wo er sich wohlfühle und keine Schmerzen habe. "Wir brauchen eure Gebete, aber wir brauchen auch euer Verständnis und euren Respekt für Ronnie und die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit", baten die Angehörigen.

Seine einstigen Teamkollegen drückten schon ihr Mitgefühl aus. So twitterte unter anderem Orlando Franklin und bat um Gebete für seinen Freund. Auch Derek Wolfe sprach in der Radioshow "104.3 The Fan" über seinen Sportsfreund: "Es sieht nicht gut aus. Er hat eine Lungenentzündung und ich sage das jetzt nur, um ihm positive Vibes zu senden."

