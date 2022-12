Wegen Inhaftierung: Orlando Brown verliert seine Filmrolle!

Orlando Brown (35) hat nun einiges zu verlieren! Der ehemalige Disney-Star feierte seinen Erfolg als 3J in der Sitcom "Alle unter einem Dach". Seitdem ist der Schauspieler bei seinen Fans vor allem für die Darstellung lustiger Charaktere bekannt. Doch vor wenigen Tagen wurde der "Auf Kriegsfuß mit Major Payne"-Schauspieler verhaftet – der Grund war angeblich häusliche Gewalt. Dieser Vorfall kostete den US-Amerikaner nun eine Filmrolle!

Bei dem Opfer handelt es sich angeblich um den Produzenten Matthew Sanders. Dieser erzählte TMZ, dass er Regie bei einem Film namens "Up The Score" führte. Offenbar wollte er, dass Orlando darin mitspielt, weil er ihn für extrem talentiert hielt. Laut dem Filmemacher soll der 35-Jährige während der Vorproduktion des Films, also seit November, in seinem Haus in Ohio gelebt haben. Doch am Donnerstag wendete sich das Blatt und ein gewaltsamer Angriff auf seinen Unterstützer kostet den Schauspieler jetzt seine Nebenrolle in der Produktion. Aufgrund des angeblichen Vorfalls soll der Star nun auch nicht mehr bei Matthew leben, der enttäuscht sei, dass er Orlando nicht zu einem Film-Comeback verhelfen konnte.

Der Regisseur würde trotz alle dem in Erwägung ziehen, ihn wieder in das Projekt aufzunehmen. Zuvor solle Orlando jedoch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, um sich wieder ganz auf seine Rollen fokussieren zu können.

Orlando Brown, 2004

Orlando Brown, Schauspieler

Orlando Brown mit seiner Familie

