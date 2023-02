Unzurechnungsfähig: Wird Orlando Brown bald freigesprochen?

Kann er in Berufung gehen? Im Dezember vergangenen Jahres wurde der Schauspieler Orlando Brown (35) wegen angeblicher häuslicher Gewalt gegen den Filmproduzenten Matthew Sanders verhaftet. Orlando hatte während der Arbeiten zu dem Film "Up the Core" bei Matthew gewohnt, dabei soll es irgendwann eskaliert sein. Die Rolle in dem Streifen verlor der 35-Jährige wegen seiner Aktion. Zugegeben hat er die Tat noch nicht. Und jetzt möchte er ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, um für unschuldig erklärt zu werden.

Laut eigenen Angaben soll das amerikanische Magazin TMZ Gerichtsdokumente von dem Fall erhalten haben. Diese sagen aus, dass Orlando durch psychologische Tests beurteilen lassen kann, ob er geistig in der Lage ist, vor Gericht zu erscheinen. Falls bei besagten Tests herauskommen sollte, dass der ehemalige Disney-Schauspieler nicht verhandlungsfähig ist, besteht die Möglichkeit, dass ihm die Schuld in diesem Prozess abgesprochen wird. Dann könnte er in Berufung gehen und auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren.

Am vergangenen Freitag wurde Orlando vorerst aus der Haft entlassen. Jedoch musste hierfür eine Kaution von umgerechnet ungefähr 23.400 Euro hinterlegt werden. Er muss sich aber wohl nach seiner Entlassung zu Hause aufhalten und darf sich vorerst nicht von dort wegbewegen.

Anzeige

Getty Images Orlando Brown, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Orlando Brown im September 2003

Anzeige

Getty Images Orlando Brown im Juli 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de