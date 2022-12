"Alle unter einem Dach"-Star Orlando Brown wurde verhaftet!

Verliert Orlando Brown (35) seine Freiheit? Seine erste Filmrolle spielte der US-Amerikaner bereits als Siebenjähriger neben Damon Wayans in der Filmkomödie "Auf Kriegsfuß mit Major Payne". Einem breiteren Publikum wurde er als 3J in der Sitcom "Alle unter einem Dach" bekannt. Seine Fans schätzen den Schauspieler für seine lustigen Rollen, doch jetzt könnte es Orlando an den Kragen gehen: Er wurde verhaftet!

TMZ berichtete, dass Orlando am Donnerstag in Ohio von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Der Grund: Eine unbekannte Person rief den Notruf, weil sich Orlando in seiner Wohnung mit jemandem lauthals gestritten hatte und dabei wohl angeblich Gewalt anwendete. Es ist unklar, ob ein Familienmitglied oder jemand anderes in den Zoff involviert gewesen ist.

Jetzt muss sich Orlando wegen häuslicher Gewalt verantworten. Das ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Er wurde in der Vergangenheit bereits wegen Drogenbesitzes und wegen eines angeblichen Einbruchs verhaftet.

Instagram / officialorlandobrown Orlando Brown, Schauspieler

Instagram / officialorlandobrown Orlando Brown mit seiner Familie

Getty Images Orlando Brown, 2004

