Box-Profi Gervonta Davis wegen häuslicher Gewalt verhaftet!

Gervonta Davis sorgt für negative Schlagzeilen. Der amerikanische Profiboxer kam am 7. November 1994 in Baltimore auf die Welt und erlernte bereits im frühen Kindesalter das Boxen. Schon mit 14 Jahren bestritt er seine ersten Wettkämpfe – aktuell ist er der amtierende Weltmeister im Leichtgewicht. Doch jetzt macht er nicht mit seinen sportlichen Erfolgen auf sich aufmerksam: Gervonta wurde verhaftet!

Laut ESPN wurde der 28-Jährige am Dienstag in Handschellen abgeführt: Dem Weltmeister werden häusliche Gewalt und Körperverletzung vorgeworfen. Gervonta befindet sich im Gefängnis von Broward County und muss sich am Mittwochmorgen vor Gericht verantworten. Weitere Details zu seiner Verhaftung und den Vorwürfen sind unbekannt – eine Kaution wurde nicht festgelegt.

Wie den Gerichtsunterlagen zu entnehmen ist, wird Gervonta zudem am 16. Februar vor Gericht erscheinen müssen, da er im November 2020 in einen Vorfall mit Fahrerflucht verwickelt gewesen sein soll. Ihm drohen bis zu 14 Anklagen – außerdem ist ein Zivilverfahren gegen ihn im Gange.

Anzeige

Getty Images Gervonta Davis, Profiboxer

Anzeige

Getty Images Gervonta Davis, Box-Weltmeister

Anzeige

Getty Images Gervonta Davis, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de