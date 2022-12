So sexy posiert Michelle Hunziker im Urlaub mit Ex Tomaso

Mit diesen Bildern heizt Michelle Hunziker (45) ihren Fans ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die gebürtige Italienerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Im Moment befindet sie sich mit ihrem Ex-Mann Tomaso (39) und ihren beiden Töchtern Sole (9) und Celeste (7) im Ski-Urlaub, wie einige Paparazzi-Aufnahmen der vergangenen Tage zeigen. Nun präsentierte sich die Moderatorin statt in dicker Winterkleidung allerdings von ihrer sinnlichen Seite. Im Bikini trotzte Michelle den winterlichen Temperaturen.

Wie die Aufnahmen zeigen, scheint es sich die 45-Jährige während ihrer Auszeit in den Bergen ordentlich gut gehen zu lassen. Während sie auf einigen Fotos noch am Beckenrand posiert, ist sie auf anderen schwimmend im Wasser zu sehen. So schaut sie beispielsweise lasziv direkt in die Kamera oder streicht sich selbst sanft über die Schulter. Ein wenig Spaß während des Fotoshootings durfte jedoch ebenfalls nicht fehlen. So lachte Michelle immer wieder ausgelassen oder spritzte mit etwas Wasser umher. Von ihren Kindern oder ihrem Ex war auf den Schnappschüssen allerdings nichts zu sehen. Ob Tomaso und sie sich also womöglich etwas Zeit zu zweit gönnten?

Nein, wie das Model im Netz bekannt gab. Offenbar gefielen Michelle die Fotos nämlich so gut, dass sie diese kurzerhand veröffentlichte. Dabei verriet sie dann auch glatt, dass nicht etwa Tomaso für die heißen Aufnahmen seiner Ex verantwortlich ist. Unter ihrem Post verlinkte die Blondine nämlich den Fotografen Pierpaolo Ferreri.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Dezember 2022

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker in St. Moritz im Dezember 2022

